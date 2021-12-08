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Önder Kurt, Hizmet İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesine Başkan Adaylığını açıkladı

Hak İş Konfederasyonu çatısı altında yer alan Hizmet İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi olağan genel kurulu öncesinde seçim heyecanı sürüyor. 1999 yılından beri Hizmet İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesine üye olan ve birçok çalışmada görev alan Ömer Kurt, düzenlediği basın toplantısı ile başkan adayı olduğunu açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ 08.12.2021, 17:43
Önder Kurt, Hizmet İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesine Başkan Adaylığını açıkladı

14 yıldır sendikaya hizmet veren Ömer Çınar’ın Hizmet İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi Başkanlığı görevinden istifa etmesiyle birlikte bayrak yarışı hız kazandı.

Düzenledi basın toplantısında konuşan Kurt: “Demokrasimizin olmazsa olmazı işçi sınıfının sesi olma ve yetkisini 24 Ocak 1979’dan bu yana etkin bir şekilde sürdüren Hizmet İş Sendikamızın, Kahramanmaraş Şube Başkanlığına Adaylığımı açıklamak üzere sizlerle bir araya geldik.

Ben Önder Kurt, olarak 1999 yılında girdiğim çalışma hayatıma yine aynı yıl Hak İş Konfederasyonu çatısı altında Hizmet İş Sendikamıza üye oldum. Sendikamızın birçok dalında emekçi arkadaşlarımızın haklarını savunmak için görev aldım. 23 yıllık sendika çalışanı olarak birçok toplu iş sözleşmelerinde yer aldım. 

1999 yılından bu güne üyesi olmaktan gurur duyduğum bu camiaya daha büyük bir sorumluluk ve hizmet verebilmek için Hizmet İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığına aday olduğumu bir kez de değerli basın mensuplarımızın aracılığıyla açıklamak istiyorum.” Dedi.

Dünden bugüne Türkiye’de işçilerin sesiyiz

Dünden bugüne Türkiye’de işçilerin ve çalışanlarımızın örgütlü bir sesi var. Oda Hizmet İş Sendikamızdır diyen Kurt: “Bizler bu bağlamda işçiyi koruyan bir sendikacılık yapıyoruz bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Sendikacılığın asli gayesi olan çalışanların haklarını dün olduğu gibi bugünde ve yarında korumaya odaklanacağız. Tüm belediyeler yönetimleri ile iyi ve faydalı üreten, pozitif bir diyalog geliştireceğiz. İşçi ve işveren birbirlerini tanımlayan unsurlardır. Çalışanlarımızın hakları için taraflar arasında iyi diyaloglar kuracağız.” İfadelerine yer verdi.

Şeffaf bir yönetim vadediyoruz

Seçildiğimiz takdirde şeffaf olacağız ifadelerine yer veren Hizmet İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi Başkan Adayı Kurt: “Oluşturacağımız aktif temsilci ağı ile sendika işçi ilişkilerinde, sözleri dinlenen, talepleri ciddiye alınan, söylediklerine değer verilen ve önemsenen bir sendikacılık yapacağız.

Hizmet İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığı için yapılacak seçimlerin bir bayrak yarışı olduğu bilinciyle, şayet seçilirsek Hizmet İş Sendikası Bayrağını emeğin ve alın terinin üretimden gelen gücünü işçilerimizin haklarını koruma görevini bir adım daha ileriye taşımak için mücadele edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Hizmet İş Kahramanmaraş Şube başkanlığı seçiminin Hak İş Konfederasyonumuzun misyonuna yakışır bir sağduyu ortamında geçmesine inanıyor, seçimimizin camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.” Dedi.

#Önder Kurt #Hizmet İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi
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