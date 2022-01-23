Önemli Duyuru!
İl genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, çıkmak zorunda olanların ise kış lastiği takılı ve zincirli şekilde çıkmaları önemle rica olunur. Kış lastiği olmadan ve zincirsiz trafiğe çıkan vatandaşlara trafik ekipleri müsaade etmeyecektir.
KAHRAMANMARAŞ 23.01.2022, 17:33
1 metreyi bulan kar kalınlığında dışarı çıkılması halinde olumsuzluklarla karşılaşılması muhtemeldir. Her halükarda paletli ambulanslarımız hazırda beklemektedir. Ben de durumu her an yakından takip etmekteyim. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuz durumda mutlaka ilgili birimleri aramalıdır.
Büyükşehir Belediyesi ve Afşin Belediyesi olarak sahada molasız şekilde 25 araçla çalışıyoruz. Ana arterleri de açık tutmaya çalışıyoruz ancak açılan yerler yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanıyor. Ekiplerimiz çalışmalara soluksuz şekilde devam ediyorlar, vatandaşlarımız evlerinde rahat etmeliler ancak uyarılarımızı dikkate almakta fayda var.
Namaz Vakti 23 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|51
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Galatasaray
|23
|30
|13. Karagümrük
|23
|30
|14. Kasımpaşa
|23
|27
|15. Göztepe
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Real Sociedad
|21
|34
|6. Villarreal
|22
|32
|7. Barcelona
|20
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|32
|9. Athletic Bilbao
|22
|29
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|21
|17
|20. Levante
|21
|11