Onikişubat ailesi iftarda buluştu!

Ramazan ayı boyunca ‘Birlikte Paylaşalım’ sloganı çerçevesinde toplumun tüm kesimlerini iftar sofralarında buluşturan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ‘çalışma arkadaşları’nı da unutmadı. EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’ndaki iftar programında Başkan Mahçiçek, tüm masaları tek tek dolaşarak, personellerin Ramazan ayını kutladı. Ezan-ı Şerif’in okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada belediye personellerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Kahramanmaraş için çok değerli bir projenin içerisindeyiz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı, “Pandemi sebebiyle iki yıldan bu yana böyle büyük bir şekilde bir araya gelemiyorduk. Bundan sonra İnşallah böyle güzel günlerde bir araya geliriz. Bugün Kahramanmaraş’ımızın geleceği için gerçekten hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde tanıtımına katkıda sağlayacak mükemmel bir projenin bulunduğu alandayız. Bu projenin başlangıçtan bu yana her kademesinde sizlerin büyük emeği ve gayreti var. Dolayısıyla böyle bir projenin yapılmasından katkısı olan siz değerli kardeşlerime bir kez daha gönülden ve yürekten teşekkür ediyorum. Sizlere ailelerinizle, çocuklarınızla ve büyüklerinizle beraber sağlık, mutluluk ve beraberlik içerisinde uzun ömürler diliyorum. İnşallah önümüzdeki senelerde Allah ömür verir, tekrar birlikte oluruz. Soframızı ve ekmeğimizi paylaşırız diye temenni ediyorum. Sizler, bizler ve Kahramanmaraş için çok değerli bir projenin içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki sene açılışını da hep beraber yapar, Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi ve dışarıdan gelecek misafirlerimizi burada ağırlarız. Aynı zamanda belediyeciliğin asıl gayesi halkın memnuniyetinin sağlanmasıdır. Onikişubat ilçesindeki başarıda hepinizin emeği var. Bu vesileyle ben hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan ayınız ve tuttuğunuz oruçlarınız inşallah makbul olur. Ramazan Bayramı’nız da şimdiden mübarek olsun.”

Program sonunda Başkan Mahçiçek personelleriyle hatıra fotoğrafı çekilirken, davetliler EXPO 2023 alanına hayran kaldı.





