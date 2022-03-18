Onikişubat Anadolu Lisesi tarafından program düzenlendi
Kahramanmaraş'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitler günü yapılan törenlerle kutlandı.
KAHRAMANMARAŞ 18.03.2022, 15:11 18.03.2022, 17:55
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Onikişubat Anadolu Lisesi tarafından Çanakkale Zaferi'ni anmak için program düzenlendi.
Programın açılış konuşmasını Okul Müdürü Mustafa Özger yaptı.
Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan Çanakkale oratoryosu sergilendi.
Çanakkale Savaşının öğrenciler tarafından canlandırıldığı gösteri büyük ilgi gördü
Namaz Vakti 18 Mart 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|29
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|29
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|29
|38
|11. Galatasaray
|29
|38
|12. Antalyaspor
|29
|38
|13. Sivasspor
|29
|37
|14. Gaziantep FK
|29
|37
|15. Kasımpaşa
|29
|35
|16. Giresunspor
|29
|35
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. İstanbulspor
|27
|47
|4. Bandırmaspor
|27
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|27
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Tottenham
|28
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|28
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|28
|32
|15. Getafe
|28
|28
|16. Mallorca
|28
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|28
|22
|20. Levante
|28
|19