Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 10 Kasım mesajı!
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek, “milletleri ayağı kaldıran önce liderler, sonra milletin erdemleridir” dedi ve şu ifadelere yer verdi.
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin zor günlerinde milleti ayakta tutacak dinamiklerin farkında olarak, Türk milletini bir arada tutan, örgütleyen ve bir sonraki adımı iyi hesaplayabilen çok büyük bir liderdi.
Türk Milleti tarih boyunca Alparslan’dan, Ertuğrul Gazi’ye, Fatih Sultan Mehmet Han’a ve daha nicelerine kadar büyük liderlere sahip oldu. Mustafa Kemal Atatürk de bir devrin kapanışı ve yeni bir devletin doğuşuna liderlik etmiş büyük bir dehaydı. Hiçbir devletin sömürgesi olmadan Türk Milleti’nin bağımsız bir şekilde yönetilmesini sağlamış, Cumhuriyeti kurarak hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin elinde olduğunu göstermiştir.
Hepimize örnek çalışkan, disiplinli, vatanını herşeyin önünde tutan, ilkelerinden ödün vermeden inandığı yolda dimdik ilerleyen, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”
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