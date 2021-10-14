Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, basın mensupları ile bir araya geldi!

Sohbet eşliğinde geçen kahvaltı programında başkan mahçiçek ile basın mensupları hazırlanan sunumu beraber izledi.

Kahvaltı programında kimlik gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet fiskeci, bugün gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet yüzbaşıoğlu ve Kahramanmaraş gazeteciler cemiyeti başkanı sermet çuhadar projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Onikişubat Belediyesi’nin Kahramanmaraş’ın adını dünyaya duyuracak projesi EXPO 2023’ü başkan Mahçiçek, uygulamalı olarak tüm detaylarıyla anlattı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, daha sonra konuklar ile birlikte EXPO alanını gezerek onları vizyon proje hakkında yerinde bilgilendirdi.

Kentin tek ekranı Aksu TV’de EXPO alanına canlı bağlanarak Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i ağırladı.

Konuşmasında Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi, belediyecilik anlamında çığır açtı” dedi.