Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten Azerbaycan mesajı!
Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivilleri vurmasının üzerine başlayan sıcak çatışmalar devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 01.10.2020, 18:32
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Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivilleri vurmasının üzerine başlayan sıcak çatışmalar devam ediyor.
Türkiye’den tam destek gelen Azerbaycan’a siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve halktan da destek geldi.
Azerbaycan’a yapılan saldırılara yönelik Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Ermenistan gibi bir ülkenin Azerbaycan’ın topraklarını işgal etmesi son derece yanlış ifadelerini kullandı.
Başkan Mahçiçek konuşmasının devamında ''Türkiye dünyada ki düzeni değiştirmek için elinden gelen gayreti gösterecektir'' dedi.
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