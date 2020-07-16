Onikişubat Belediyesi, 15 Temmuz’u vatandaşlarla kutladı!

Çok sayıda vatandaşın katıldığı program, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirildi. Programa katılan ve vatandaşlara ikramda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi.

“Destan yazan aziz milletimizin haklı gururu ve bayramıdır bugün. Burada herkesle bir arada, kardeşçe, bir ve beraber olarak kutladığımız bayramımızı bize yaşatan da, bu iradeydi.

Bir ve beraber olmak.

Temenni ediyorum ki bu birliğimiz daim olsun ve asıl ihtiyacımız olan da budur. O vakit ülkemizin ilerlemesinin önünde kimse duramaz.

Küçük büyük demeden her bir vatandaşımız meydanlara akın ediyor. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk. Ayrıca olmayan ev kalmasın diye şanlı Türk bayrağımızı takdim ettik.

Türkiye büyük bir ülke, çok özel bir millet. Bizi biz yapan değerleri iyi bilmeli ve nesillerimize de aktarmalıyız.

Burada kutladığımız bayramımıza gelen çocuklara yaptığımız da bir aktarımdır aslında. Yeni nesillerimiz tarihine bilerek yetişiyor.

15 Temmuz’da canlarını gözünü kırpmadan feda eden şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.”

Mehteran Takımı’nın gösterisi ile coşku dolan halk, kendilerine hediye edilen bayrakla Demokrasi Meydanı’nda görsel bir şölen sundu.