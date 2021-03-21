Onikişubat Belediyesi 21 Mart’ı Festival Havasında Yaşattı

21 Mart Down Sendromlular Günü münasebetiyle DOKMER’de düzenlenen etkinlikte protokol ile bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, down sendromlu çocuklar ve aileleri ile eğlenceli dakikalar yaşadı.

Programa Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Onikişubat İlçe Başkanı Selçuk Sinan Ak ve birçok davetli katıldı.

Down sendromlu çocuklar için festival havasında geçen etkinlikte öğrenciler kendi yaptıkları kurabiye ve pastaları süslediler, boyama etkinlikleri yaptılar. Merkezde hazırladıklar yağlı boya resimlerinin de sergilendiği alanda birçok etkinlik bir aradaydı.

Kahramanmaraş Down Sendromu Dernek Başkanı Zeynep Yerhan şu sözlerle duygularını ifade etti.

“Pandemi nedeniyle 1 yıl geciken okulumuzun açılışından sonra hayallerimizin gerçek olduğu yaşam merkezindeyiz. 2014’te Derneği kurduğumuzda bir dernek merkezimiz yoktu, evlerde bir araya geliyorduk. Özel gereksinimli çocuklarımız için en donanımlı, en kapsamlı Down Eğitim Merkezi’ndeyiz bugün. Bu binanın temel atma töreninde gözyaşlarımızı tutamamıştık. Geçen hafta aldığımız eğitim ruhsatıyla aynı gözyaşlarını yine akıttık. Hayallerimiz vardı çocuklarımıza dair onlar burada gerçek oldu. Dünyaya gelmesinden itibaren okul öncesi ve okul sonrası eğitimlerle, tüm hayatı boyunca yanında olduğumuz çocukların bir birey olarak görülmesi ve yetişmesi için çaba sarfediyoruz. Bu istediğimiz bir ayrıcalık ya da lütuf değil. Her çocuğumuzun yaşamıyla elde ettiği bir haktır. Bu imkânı bize tanıyan Başkanım Hanefi Mahçiçek’e çok teşekkür ediyorum. Tabi buranın finansını sağlayan hayırsever iş adamımız Alper Topçuoğlu’na da hassaten teşekkür ediyorum.”

Başkan Mahçiçek ise kürsüye down sendromlu öğrencilerle birlikte gelerek şu şekilde konuştu.

“Eğer siz güzel bir iş yapacaksanız Cenab-ı Hakk’ın yardımı her zaman yanınızda oluyor. Biz bu okulu yaparken bunu yaşadık. Geçmiş dönemde milletvekili olan rahmetli Ali Topçuoğlu’nun bize Alper Topçuoğlu’nu yönlendirmesiyle projemizden bahsettiğimiz Alper Bey teklifsiz bir şekilde kabul etti ve bu güzel tesisi ilçemize kazandırdık.

Bugüne kadar Onikişubat Belediyesi olarak eğitime birçok destek verdik. Okullardan bilgi kültür evlerine, kitap ve kırtasiye yardımından tablet desteğine kadar ciddi yatırımlar yaptık. Ama bizim için bunların içerisinde en müstesna olan engelli çocuklarımız için yaptığımız Kısa Süreli Engelli Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi (KIYAM) diğeri de burası yani DOKMER.

Bu aileler ve annelerimiz çocukları ile beraber bizim için çok önemli. Bu çocuklarla beraber olmak, onları eğitmek ve topluma kazandırmak kolay bir iş değil. Elleri öpülesi annelerimizdir. Biz de sadece onların bu mücadelesine bir miktar destek vermiş olduk ve bu güzel tesisi yaptık en mükemmel şekilde. Burası bir okul bir rehabilitasyon merkezi ve yaşam alanı. İnşallah çocuklarımız ve aileleri güzel tesisimizden istifade edecekler ve toplumumuz

arasına katılacaklar. Biz güzel işleri yapmaya devam edeceğiz. Yakın bir zamanda otizmli çocuklarımız için de bir merkez yapacağız onun da müjdesini buradan vermiş olalım.

Programımıza teşrifleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Canlı müzikle eğlenen, oynayan çocuklar, umudun simgesi balonlarını gökyüzüne uçurdular. Sahneden bir an olsun ayrılmayan down sendromlu çocuklar renkli görüntülere sahne oldu.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ve yönetiminin Down Farkındalık sembolü olan farklı renklerde çoraplar ile verdiği pozlar ve katılımcılara dağıtılan renkli çoraplar ile farkındalık mesajı verildi.

Protokole ve gazetecilere DOKMER’in gezdirilmesi ve tanıtımı sonrası program noktalandı.