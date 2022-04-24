Onikişubat Belediyesi 23 Nisan Basketbol Turnuvası Düzenledi

Onikişubat Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında organize ettiği iki farklı basketbol hava atışı ile start aldı. Turnuvaya katılan sporcular EXPO 2023 formasıyla sahaya çıktı.



Sporculara Onikişubat belediyesi çeşitli hediyelerde verdi.