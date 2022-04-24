Onikişubat Belediyesi 23 Nisan Basketbol Turnuvası Düzenledi
Onikişubat belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda “23 Nisan Basketbol” turnuvası düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 24.04.2022, 12:55 24.04.2022, 16:57
Onikişubat Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında organize ettiği iki farklı basketbol hava atışı ile start aldı. Turnuvaya katılan sporcular EXPO 2023 formasıyla sahaya çıktı.
Sporculara Onikişubat belediyesi çeşitli hediyelerde verdi.
Namaz Vakti 24 Nisan 2022
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|34
|57
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|34
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
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|33
|51
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|34
|51
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|34
|50
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|34
|49
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|33
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|30
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|O
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|66
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|32
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|32
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|32
|55
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|52
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|51
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|33
|46
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|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
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|O
|P
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|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
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|33
|60
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|33
|58
|6. M. United
|34
|54
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|34
|52
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|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
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|32
|42
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|34
|41
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|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
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|32
|37
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|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
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|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25