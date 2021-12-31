Onikişubat Belediyesi Basın Yayın Müdürü Serhat Gümüş’e Onursal Üyelik Beratı takdim edildi!
Her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olan, onları asla yalnız bırakmayan Onikişubat Belediyesi Basın yayın müdürü Serhat Gümüş’e Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman tarafından Dernek Onursal Üyelik Beratı takdim edildi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği onursal üyelik beratı takdim ziyaretleri devam ediyor.
Başkan Karaman konuyla ilgili yaptığı açıklama da “vatana hizmetin kökünden gelmiş emekli asker, ülkemizin birçok yerinde görev almış Şehit Ailesi ve Gazilerimize hizmeti Emir telaki etmiş ” ben derneğimizin üyesiyim” beni böyle görün deyip bizlerle gönül birliği yapmış gönül adamı Onikişubat Belediyesi Basın Yayın Müdürü Serhat Gümüş'e yapmış bulunmaktayız. İçten ve samimiyetini her daim bize hissettiren eğer yapabilecek bir şey varsa telefonun diğer ucunda sizi bekleyen bir gönüldaşın varlığı huzuruna bizi erdiren Onikişubat Belediyesi Basın Yayın Müdürü Serhat Gümüş’e derneğimize yapmış olduğu katkılarından, gönülden verdiği değer hassasiyetimize hassasiyetiyle yaklaşımından dolayı teşekkürü bir borç bilir ve onursal üyelik belgesini takdim etmekten kıvanç duyarız, iyi ki varsınız” sözlerine yer verdi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|50
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. West Ham
|19
|31
|6. M. United
|18
|31
|7. Tottenham
|17
|30
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
|10. Brighton
|18
|24
|11. Crystal Palace
|19
|23
|12. Aston Villa
|18
|22
|13. Southampton
|19
|21
|14. Brentford
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|16
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8