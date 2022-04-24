Onikişubat Belediyesi, Çocuk Bayramı dolayısıyla bir program düzenledi!

Bu kapsamda Expo rekreasyon alanı'ndaki hobi evleri yönetimi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir program düzenledi.

Expo Rekreasyon Alanı'ndaki hobi evleri park ve eğlence alanında düzenlenen programa Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’te katılım sağladı.

Başkan Mahçiçek burada hobi evlerinde konaklayan misafirlerle selamlaşarak alandaki çocuklarla bol bol fotoğraflar çektirdi.

Çocukların büyük bir sevgiyle karşıladıkları Başkan Mahçiçek burada yaptığı açıklamada çok güzel bir konaklama yeri olduğuna dikkat çekti.