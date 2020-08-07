Onikişubat Belediyesi, E-İhalede Sayılı Kurumlar Arasında!

“Kamu İhale Kurumu’nun tarafımıza gönderdiği metinde “idarenizin uygulamayı en çok kullanan kurum ve kuruluşlar arasında yer aldığı görülmüştür” ifadesi ile Belediyemiz ihalelerinin en şeffaf şekliyle tüm kamuoyu nezdinde gerçekleştiği belgelenmiştir.

Belediyemizin Kamu İhale Kurumu’nun yayınladığı elektronik ihale sistemi kullananlar listesinde 9 Büyükşehir Belediyesi, 4 İl Belediyesi ve 4 İlçe Belediyesi’nden biri olarak yer alması bizleri memnun etmiştir.”

Ülkemizle ilgili her yeniliği ve değişimi yakından takip eden Onikişubat Belediyesi yakın zamanda, Kahramanmaraş hizmet binaları içerisinde ‘Erişilebilirlik Belgesi’ni de ilk alan Belediye olmuştu. Onikişubat Belediyesi yenilikçi ve modern belediyecilik anlayışıyla gündemi yakından takip etmeye devam ediyor.