Onikişubat Belediyesi Gönülleri doyurmaya devam ediyor

İhtiyaç sahibi ya da yemek yapamayacak durumda olan aile ve kişilerin belirlenmesinin ardından sıcak yemekler evlere ekipler tarafından ulaştırılıyor.

Pandeminin ilk günlerinden itibaren vatandaşına her türlü desteği veren Onikişubat Belediyesi ilçede tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra birçok ev, iş yeri, park, bahçe, cadde ve sokağı dezenfekte etmiş, maske, eldiven, sağlık paketi gibi malzemelerin dağıtımını gerçekleştirmişti.

Şimdi ise Belediyenin yemekhanesinde hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan 3 çeşit yemek her gün belirlenmiş ailelere ulaştırılıyor. Yemek yapamaz durumda olan yaşlı, hasta, engelli gibi ailelere öncelik verilerek gönülleri doyuran Onikişubat Belediyesi, ortalama 900 aileye ulaşıyor.

Daha önce kapılarını kimsenin çalmadığını söyleyen aileler yemek getiren ekipleri evlatları gibi gördüklerini, her gün onları gördüklerinde mutlu olduklarını belirterek Onikişubat Belediyesi’ne ve Başkan Mahçiçek’e teşekkürlerini iletiyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Mahçiçek, şu sözleri dile getirdi.

“Her bir vatandaşımızı ayrı ayrı düşünüyor neler yapabiliriz diye projeler üretiyoruz. Vatandaşlarımızın rahatı huzuru bizlerin birinci vazifesi. Pandemi şartlarında zorlu günler geçirdiğimiz hepimiz için bir gerçek. Kimi ailelerimiz bu zorluğu daha fazla yaşıyor ve bizler de Belediye olarak onlara elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz.

Bir tas çorba değil sadece paylaştığımız. Onların derdini, yaşamını, sohbetini de paylaşıyoruz. Çalınmamış kapıları çalarak yalnız olmadıklarını gösteriyoruz. Bir tas çorbadan çok bir selama, bir nasılsına daha çok ihtiyaçları olduğunu gördük.

Bu vesileyle diğer vatandaşlarımıza da örnek olmayı, çevrelerindeki ihtiyaç sahibi aileleri gözetmelerini de tavsiye ediyoruz.”