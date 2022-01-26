Onikişubat belediyesi gönülleri fethetti!

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında soğuk kış günlerinde evlerinde bir kap yemeğe ihtiyacı olan vatandaşları tespit eden Onikişubat Belediyesi aynı zamanda tüp yardımında da bulundu.

Yaptığı projelerle büyük takdir toplayan Onikişubat Belediyesi karınca kararınca yapmış olduğu bu yardımlarla da gönülleri fethetti.

Belediye başkanı Hanefi Mahçiçek ’in selamıyla gelen ekipleri karşılarında gören aileler yaşadıkları şaşkınlığın ardından böyle bir yardımda bulunan Onikişubat Belediyesine teşekkür etti.