Onikişubat Belediyesi ilçede her noktada

Vatandaşın rahat ulaşım sağlaması için yoğun bir mesaide görev yapan kar temizleme araçları ve ekipleri büyük bir mücadele veriyor. 3 vardiya olarak kar temizlemeye devam ettiklerini belirten iş makinesi operatörleri, büyük bir emek ve özveriyle çalıştıklarını söylediler.

En son 2003 yılında merkezde 38 cm olarak ölçülen en yüksek kar yağışı, 19 Ocak 2022 itibariyle ortalama 55 cm’e ulaşmıştı. Son 40 yılın en soğuk günlerini yaşayan ilimizde bu olağanüstü durumu en aza indirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtiyor Başkan Mahçiçek.

Dün akşam saatlerinden itibaren karın tekrar yağmaya başlamasıyla sahada hazır halde bulunan Onikişubat Belediyesi araçları çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Belediye araçlarına ek olarak daha çok noktaya ulaşabilmek için araç kiralayan Onikişubat Belediyesi 60 araç ve 200 personeliyle sağlık ocakları, eczaneler, kamu kurumları ve otobüs duraklarını öncelikli olmak üzere mahalle mahalle temizliyor.

Sosyal medya hesaplarından kar yağışının önümüzdeki hafta da devam edeceğini duyuran Onikişubat Belediyesi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, özel araçlar yerine toplu taşımanın tercih edilmesi, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı baca kontrollerinin yapılmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.