Onikişubat Belediyesi işlemlerinde bir yenilik, ‘Süper Hizmet Masası’
Onikişubat Belediyesi Yeni Hizmet Binasında hayata geçirdiği birçok yeniliklerinden biri olan, Yeni Süper Hizmet Masasıyla vatandaşın işlemlerini daha hızlı ve kolaylıkla çözüyor.
Hizmet kalitesini her geçen gün artıran Onikişubat Belediyesi, vatandaşın kendisine ulaşmasında ve sorunların çözümünde kolaylık sağlıyor. Cep telefonlarına yüklenen Onikişubat Belediyesi uygulamasından sonra, her birimden sorumlu bir kişinin yer aldığı Süper Hizmet Masasında geliştirdiği sistemle, talepleri ve istekleri giriş katında hızlı bir şekilde neticelendiriliyor. Özellikle fiziki taleplerde, Fen İşleri, İmar Planlama ve Şehircilik, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda vatandaşı bekletmeden, birim personellerimiz hızlıca çözüm sunuyor.
Belediyeye birçok sosyal medya kanallarından ulaşılabildiği gibi, bizzat başvuruda da bulunabiliyorsunuz. Vatandaşın bizzat müracaatlarında, bürokratik sıralamaya takılmadan talep ve istekler en kısa zamanda çözüme kavuşturularak, kaliteli hizmet Onikişubat İlçesi vatandaşlarına sağlanıyor.
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|O
|P
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|28
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|47
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|28
|45
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|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
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|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
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|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
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|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
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|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
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|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
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|29
|39
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|29
|29
|16. West Ham
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|27
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|25
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|21
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|O
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|1. Barcelona
|29
|64
|2. Real Madrid
|28
|59
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|29
|51
|4. Real Sociedad
|28
|47
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|32
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|27
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|25
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|24
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