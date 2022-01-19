Onikişubat Belediyesi kar küreme araçlarıyla sahada
Kahramanmaraş'ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücülerin sorun yaşamaması için ekiplerce karla mücadele çalışması başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 19.01.2022, 17:53 19.01.2022, 19:20
Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi ekipleri, kentin birçok yerinde yol temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Tuzlama araçlarının yanı sıra, kar küreme araçları ve dozerlerle, ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 24 saat boyunca görev yapacak ekipler sahada hazır halde bulunuyor.
Karla mücadele çalışmaları 60 araç 150 personelle sürdürülüyor.
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