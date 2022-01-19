Onikişubat Belediyesi kar küreme araçlarıyla sahada

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi ekipleri, kentin birçok yerinde yol temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Tuzlama araçlarının yanı sıra, kar küreme araçları ve dozerlerle, ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 24 saat boyunca görev yapacak ekipler sahada hazır halde bulunuyor.

Karla mücadele çalışmaları 60 araç 150 personelle sürdürülüyor.