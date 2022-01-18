Onikişubat Belediyesi Kar Küreme Araçlarıyla Sahada
Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda beklenen kar yağışı bugün başladı. Araçlarını hazır halde bulunduran Onikişubat Belediyesi olumsuz durumların yaşanmaması için önlemlerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 18.01.2022, 16:52
Onikişubat Belediyesi karla mücadele araçları, ulaşımın aksamaması için kar yağışının başlamasıyla cadde ve sokaklarda yol temizleme çalışmalarına başladı.
Tuzlama araçlarının yanı sıra, kar küreme araçları ve dozerlerle, ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 24 saat boyunca görev yapacak ekipler sahada hazır halde bulunuyor.
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|30
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|20
|23
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|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
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|20
|19
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|O
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|43
|4. West Ham United
|22
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|33
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|20
|32
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|20
|31
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|25
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|21
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|24
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|20
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|21
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|20
|22
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|19
|19
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|19
|14
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|21
|13
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|20
|12
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|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
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|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
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|21
|29
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|26
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|25
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|20
|24
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|20
|23
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|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
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|20
|18
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|20
|17
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|20
|14
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|20
|11