Onikişubat Belediyesi Kar Küreme Araçlarıyla Sahada

Onikişubat Belediyesi karla mücadele araçları, ulaşımın aksamaması için kar yağışının başlamasıyla cadde ve sokaklarda yol temizleme çalışmalarına başladı.

Tuzlama araçlarının yanı sıra, kar küreme araçları ve dozerlerle, ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 24 saat boyunca görev yapacak ekipler sahada hazır halde bulunuyor.