Onikişubat Belediyesi küçük çocuğun sessiz dünyasına ''ses'' oldu!
Kahramanmaraş’ta maddi durumları iyi olmayan ailenin 13 yaşındaki çocukları, tamir ettirilen işitme cihazı sayesinde yaklaşık 1 yıl sonra yeniden duymaya başladı.
KAHRAMANMARAŞ 29.06.2020, 16:15 29.06.2020, 19:12
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Yıldız ailesinin 3 erkek çocuğundan birincisi olan Mehmet, 1 yaşında geçirdiği hastalık sonrası işitme ve konuşma yeteneğini kaybetmiş, devlet tarafından karşılanan 60 bin liralık işitme cihazı ilerleyen zaman içinde arızalanmıştı.
Onikişubat Belediyesi, Mehmet’in arızalı işitme cihazının tamiri için çalışma başlattı. İşitme cihazının 5 bin liralık tamir işlemi Onikişubat Belediyesi tarafından karşılandı. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’de bugün tamir edilen işitme cihazını Mehmet’e teslim etti.
Anne Neslihan Yıldız ise gözyaşları içinde Başkan Mahçiçek’e ve katkısı olan herkese teşekkürler etti.
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