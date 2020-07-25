Onikişubat Belediyesi kurban kesim yerlerini açıkladı!
Onikişubat Belediyesinden yapılan açıklamada 2020 yılı için, Onikişubat Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından ‘Canlı Kurbanlık Hayvan Satış ve Kesim Yerleri’ belirlenmiştir. Komisyonca belirlenen yerler aşağıda belirtilmiştir.
Onikişubat Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada; İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen adresler ve iletişim numaraları paylaşıldı. Onkişubat bölgesinde ikamet eden vatandaşların kurban satış ve kesim noktaları ise şöyle;
KURBANLIK SATIŞ YERLERİ
Gayberli Mahallesi, Hayati Vasfi Taşyürek caddesi üzeri, eski canlı hayvan pazarı yeri
(Kayseri yolu Volkswagen Bayi alt kısmında)
Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası (Malik Ejder Mah. Kumaşır Sokak No: 126)
KURBAN KESİM YERLERİ
1- Onikişubat Mezbahanesi, Önsen Mahallesi Önsen yolu üzerinde
Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut. Randevu Tel: 0541 392 13 53 - 0530 262 38 28
2- Efendioğlu Mezbahanesi, Hacımustafa Mahallesi Adana yolu altı Piserro fabrikası arkası
Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut. Randevu Tel: 0541 611 69 31 - 0530 737 87 46
3- Ilıca Mezbahanesi
Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut. Randevu Tel: 0536 280 49 21
4- Büyükşehir Belediyesi Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesi
Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut. Randevu Tel: 0344 215 55 44 – 0532 665 46 01
Öte yandan "Onikişubat Belediyesi ücretsiz kurban kesim yerleri
önceki yıllarda, 6 adet kapalı pazar yerimizde, ücretsiz olarak yapılmaktaydı. Bu yıl kurban kesim hizmeti, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Onikişubat İlçe Kurban Komisyonunca belirlenen kesim ücretleri ise şöyle;
KURBAN KESİM ÜCRETLERİ
BÜYÜKBAŞ KURBAN KESİM ÜCRETİ : 300,00 (Üç Yüz)TL
KÜÇÜKBAŞ KURBAN KESİM ÜCRETİ : 75.00 (Yetmiş Beş)TL olarak belirlendi.
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|P
|1. Başakşehir
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|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Göztepe
|34
|42
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Konyaspor
|34
|36
|13. Gençlerbirliği
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Ankaragücü
|34
|32
|18. Kayserispor
|34
|32
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|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
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|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
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|37
|62
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|37
|59
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|58
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|37
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|37
|54
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|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25