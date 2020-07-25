Onikişubat Belediyesi kurban kesim yerlerini açıkladı!

Onikişubat Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada; İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen adresler ve iletişim numaraları paylaşıldı. Onkişubat bölgesinde ikamet eden vatandaşların kurban satış ve kesim noktaları ise şöyle;

KURBANLIK SATIŞ YERLERİ

Gayberli Mahallesi, Hayati Vasfi Taşyürek caddesi üzeri, eski canlı hayvan pazarı yeri

(Kayseri yolu Volkswagen Bayi alt kısmında)

Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası (Malik Ejder Mah. Kumaşır Sokak No: 126)

KURBAN KESİM YERLERİ



1- Onikişubat Mezbahanesi, Önsen Mahallesi Önsen yolu üzerinde

Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut. Randevu Tel: 0541 392 13 53 - 0530 262 38 28

2- Efendioğlu Mezbahanesi, Hacımustafa Mahallesi Adana yolu altı Piserro fabrikası arkası

Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut. Randevu Tel: 0541 611 69 31 - 0530 737 87 46

3- Ilıca Mezbahanesi

Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut. Randevu Tel: 0536 280 49 21

4- Büyükşehir Belediyesi Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesi

Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut. Randevu Tel: 0344 215 55 44 – 0532 665 46 01

Öte yandan "Onikişubat Belediyesi ücretsiz kurban kesim yerleri

önceki yıllarda, 6 adet kapalı pazar yerimizde, ücretsiz olarak yapılmaktaydı. Bu yıl kurban kesim hizmeti, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Onikişubat İlçe Kurban Komisyonunca belirlenen kesim ücretleri ise şöyle;

KURBAN KESİM ÜCRETLERİ

BÜYÜKBAŞ KURBAN KESİM ÜCRETİ : 300,00 (Üç Yüz)TL

KÜÇÜKBAŞ KURBAN KESİM ÜCRETİ : 75.00 (Yetmiş Beş)TL olarak belirlendi.