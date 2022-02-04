Onikişubat Belediyesi Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası

22 lisenin katılacağı müsabakalarda katılımcı okulların takımlarına eşofman, forma ve basketbol topu hediye edilecek. İlk üç takıma da kupaları Başkan Mahçiçek tarafından takdim edilecek.

7 Şubat Pazartesi günü Onikişubat Belediyesi Hürriyet Mahallesi Şehit Zekeriya Boyar Spor Salonunda başlayacak maçlara tüm halkımız ve siz değerli basın mensubu arkadaşlarımız davetlidir.