Onikişubat Belediyesi mobil temizlik ekibi kurdu

Onikişubat Belediyesi ilçesinde yaptığı yatırımlar ve projelerle her geçen gün mega kent olma yolunda ilerliyor. Daha kolay çözüm bulabilmek adına kurduğu mobil temizlik ekipleriyle sorunlara anında müdahale edebiliyor.

Sıcak havanın etkisiyle çöp konteynerlerinde oluşan kokunun giderilmesi açısından konteyner yıkama işlemlerine hız verildi. Semt pazarlarında günlük 3 pazar yerinin temizliği, sokaklarda süpürme, kaldırım ve yollarda ot temizliği, sıfır atık toplama işlemleri, atık yağ toplama gibi birçok alanda çalışmalar devam ediyor.

“Daha temiz, daha güzel bir Onikişubat için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar” diyen Başkan Mahçiçek, temizliğin bir uygarlık ölçüsü olduğunu, temizlik işleminin Belediyenin görevleri arasında olduğunu lakin yere çöp atmamanın bir insanlık vazifesi olduğunu da unutmamak gerekir diye ekledi.

Başkan Mahçiçek konuşmasının devamında “çocuklarımıza çevremizi ve doğayı kirletmemeyi daha küçük yaşlardan öğretmeliyiz zira ağaç yaş iken eğilir. Yere çöp atılmaması aileden başlayarak okulda öğretmenleri tarafından verilen bir eğitimdir. Ne yazık ki günümüzde hala çevresini hiçe sayan, çöpünü yere atan insanlarımız mevcut. Dünyamıza iyi bakmalıyız, görüyorsunuz dengesi şaştığındı nasıl afetler olmaktadır. Bu dünya hepimizin ve hep birlikte olursak güzel işler başarabiliriz. Çevremize ve şehrimize sahip çıkalım” dedi.