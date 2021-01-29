Onikişubat Belediyesi'nden birçok farklı noktada yoğun mesai!

Onikişubat Belediyesi ekipleri, günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda bir sıkıntı yaşanmaması için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Merkezde ve kırsalda 14 araçla kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapan Onikişubat Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve kırsalda olmak üzere birçok farklı noktada karla mücadele ediyor.



Kar yağışının yoğun olduğu bölgelere göre araç sayısı artırılarak anında müdahale ile yolların açık tutması sağlanıyor.