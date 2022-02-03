Onikişubat Belediyesi Nikâh Memuru 02 Şubat 2022’de Fazla Mesai Yaptı

02.02.2022 tarihinde evlenmek isteyen çiftler müracaat ederek evraklarını teslim eden 25 çiftin nikâhını kıyan memur, geçen yıldan bu yana 02.02.2022 tarihini bekleyen çiftlerimiz vardı evlenmek için diye belirtti.

Başkan Mahçiçek, “Birbirlerine karşı anlayış içerisinde, sevgi ve saygı bütünlüğünü koruyarak hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Beylerin bu tarihi unutmaları mümkün değil artık.

Çiftlerimize de bir ömür sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum.”