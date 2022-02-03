Onikişubat Belediyesi Nikâh Memuru 02 Şubat 2022’de Fazla Mesai Yaptı
Onikişubat Belediyemiz nikâh memuru bu anlamlı tarihi kaçırmak istemeyen çiftlerimizin nikâhını kıydı. Bu özel günde müracaat eden tüm çiftlerimizin nikâh akitleri gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 03.02.2022, 15:57 03.02.2022, 16:01
02.02.2022 tarihinde evlenmek isteyen çiftler müracaat ederek evraklarını teslim eden 25 çiftin nikâhını kıyan memur, geçen yıldan bu yana 02.02.2022 tarihini bekleyen çiftlerimiz vardı evlenmek için diye belirtti.
Başkan Mahçiçek, “Birbirlerine karşı anlayış içerisinde, sevgi ve saygı bütünlüğünü koruyarak hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Beylerin bu tarihi unutmaları mümkün değil artık.
Çiftlerimize de bir ömür sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum.”
Namaz Vakti 03 Şubat 2022
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|Güneş
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|Yatsı
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|P
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|22
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|23
|38
|4. Adana Demirspor
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|37
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|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
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|36
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|32
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|31
|11. Kayserispor
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|31
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|30
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|27
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|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
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|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11