Onikişubat belediyesi öğrenci ve velileri unutmadı

İnsan odaklı çalışmalarını aralıksız sürdüren ve eğitime yaptığı yatırımlarla da sosyal belediyecilikte fark yaratan Onikişubat Belediyesi, YKS sınavında öğrenci ve velileri de unutmadı.

İlçe genelinde okul önlerine kurduğu stantlarda ekipler tarafından öğrenci ve velilere çeşitli ikramlarda bulunularak bir nebzede olsun sınav stresi azaltılmaya çalışıldı.

Öğrencilerin sınava girmesinin ardından okul önlerinde büyük bir heyecanla bekleyen veliler Onikişubat Belediyesinin bu güzel çalışmasından dolayı başta Başkan Mahçiçek olmak üzere bütün ekibe teşekkür etti.