Onikişubat Belediyesi Öğrencileri 'Kesişme; İyi Ki Varsın Eren' Filmiyle Buluşturdu

Türkiye’de eğitim yatırımları noktasında fark yaratan Onikişubat Belediyesi, başkan Hanefi Mahçiçek’in eğitim vizyonu çerçevesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçede inşa ettiği bütün eğitim tesislerini 7 gün 24 saat öğrencilerin hizmetine sunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sosyal alanda da gençlere yönelik önemli hizmetler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 11 Ağustos 2017 yılında PKK’lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek istediği sırada hain terör mensuplarının açtığı kurşunlar ile şehit düşen Eren Bülbül ve askerlerin hayatlarının anlatıldığı sinema filmi Onikişubat Belediyesi’nce ilçede eğitim gören öğrencilere izlettiriliyor. Hayatının baharında gösterdiği cesaretle Türkiye’nin gönlünde yer edinen Eren Bülbül ve askerlerin kahramanlık hikâyesini gençlere izlettiren Onikişubat Belediyesi, ilçedeki öğrencileri Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmiyle buluşturmaya devam ediyor.

“Hiçbir kahramanımızı unutmadık, unutmayacağız”

Onikişubat ilçesinde ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izlemeyen öğrenci kalmasın hedefiyle gençleri sinema salonlarına taşıdıklarını anlatan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, program hakkında bilgiler verdi. Bu toprakların birçok kahramanlık hikâyesine şahitlik ettiğini söyleyen Başkan Mahçiçek, “Çok sayıda kahramanlık destanının yazıldığı bu topraklarda önemli olaylara şahitlik ettik. Bu necip milletten çok güzel kahramanlar çıktı. İşte Eren Bülbül de onlardan bir tanesi. Bu anlamda Onikişubat Belediyesi olarak Eren Bülbül’ün ruhunu öğrencilerimize aktarabilmek için ilçemizdeki gençlerimizi ücretsiz olarak sinemaya götürüyoruz. İnanıyorum ki bu filmi izleyen öğrencilerimizin içinde bir kıpırtı oldu, artık yaşadıkları olaylara daha geniş açıdan bakabilecekler. Genç öğrencilerimizle gönül gönüle vererek, hep bir ağızdan ‘İyi ki Varsın Eren’ dedik. Hiçbir kahramanımızı da, hiçbir kahramanlıklarımızı da unutmadık, unutmayacağız. Bu vatan tüm şehitlerimize minnettardır” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sinema etkinliğinin devam edeceği bilgisini de verdi.