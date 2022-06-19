Onikişubat Belediyesi, öğrencilerin ve ailelerinin sınav heyecanına ortak oldu

Sosyal belediyeciliğin öncüsü Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, farkını Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda da (YKS) gösterdi. Model alınan eğitim yatırımları ve projeleriyle öğrencileri sınava hazırlayan Onikişubat Belediyesi, sınav heyecanında da yanlarında oldu.

Çadırlar kuruldu, tatlı ikramında bulunuldu

Onikişubat ilçesinde ikamet eden binlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için girdiği YKS maratonu tamamlandı. 2 gün süren sınavlara girecek olan üniversite adayları, sabahın erken saatlerinde aileleri ile birlikte okullara geldi. Öğrenciler yapılan aramaların ardından okullarda yerini alırken veliler de okul dışında çocuklarını beklemeye başladı. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan Onikişubat Belediyesi ekipleri, hem Cumartesi hem de Pazar günü sınav olan okulların önünde çadırlar kurarak, velilerin rahat bir şekilde çocuklarını bekleyebilecekleri alanlar oluşturdu. 135 dakika süren sınav süresince aileleri yalnız bırakmayan Onikişubat Belediyesi’nin tatlı ikramı ise gönüllere dokunurken, velileri memnun etti.

Tatlı ikramı karşısında şaşıran ve mutlu olan veliler Başkan Hanefi Mahçiçek’e ve Onikişubat Belediyesine bu jestinden dolayı teşekkür etti.

Ayrıca güneşten korumak için çadır kurulmasının ince bir düşünce olduğunu belirten veliler, Onikişubat Belediyesi farkını bir kez daha gördüklerini söyledi.