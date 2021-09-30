Onikişubat belediyesi öğrencilerin yanında!
Onikişubat Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesinde Öğrencilere Kıyafet Dağıtım Programı Gerçekleştirdi. Programa Kaymakam Serkan Keçeli Ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen De Katıldı
KAHRAMANMARAŞ 30.09.2021, 16:37 30.09.2021, 18:36
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek İlçesine Yaptığı Kaliteli Hizmetlerin Yanı Sıra İnsan Ve Eğitim Yatırımlarında Da Gönüllere Girerek Gönül Belediyeciliğin Öncülerinde Olmaya Devam Ediyor.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Öğrencilere Yapılan Yatırımları Anlattı.
Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli’de İnsan Ve Eğitim Odaklı Yatırımların Önemine Değindi.
Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri De Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e Desteklerinde Dolayı Teşekkür Ettiler.
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