Onikişubat Belediyesi, Öğretmenler Günü’nü videolu şarkı ile kutladı
Onikişubat Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yayımladığı videolu şarkı ile kutladı.
KAHRAMANMARAŞ 24.11.2021, 11:24 24.11.2021, 12:15
‘Adın Öğretmen’ adlı şarkı ile 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Onikişubat Belediyesi’nin kayda aldığı videolu şarkı, öğretmenleri duygulandırdı.
Öğretmenlere de kutlama mesajı vermeyi unutmayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Sevgili öğretmenler, Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. Başarılar ve esenlikler diliyorum” dedi.
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