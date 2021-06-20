Onikişubat Belediyesi onları unutmadı!

Onikişubat Belediyesi babalar gününde şehit babalarını unutmadı.

Sosyal belediyeciliğin öncülerinden Onikişubat Belediyesi babalar günü dolayısıyla şehit babalarını da unutmayarak onların babalar gününü kutladı.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal şehit babalarının ellerini öperek onlara Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Hanefi Mahçiçek’in selamlarını iletti, hediyeler takdim etti.

Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan Başkan Yardımcısı Ali Ünsal babaların çok kıymetli olduğunu vurgulayarak özellikle şehit babalarının unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.