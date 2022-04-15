banner86

banner85

Onikişubat belediyesi temizlik işçilerine gıda kolisi dağıttı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ‘bizim en değerli çalışanlarımız ve personellerimiz’ diye hitap ettiği 450 saha personelini bu Ramazan ayında da unutmadı.

KAHRAMANMARAŞ 15.04.2022, 15:46 15.04.2022, 17:08

Gıda paketi dağıtımında konuşan Başkan Mahçiçek, “Her zaman, her yerde, açık ve net bir şekilde söylüyorum; bizim en değerli çalışanlarımız sizlersiniz. Yatırımlarıyla, hizmetleriyle, EXPO’suyla, temizliğiyle kısacası her şeyiyle bu memleketi parmakla gösterilecek bir memleket haline getireceğiz” dedi.

Hayata geçirdiği projelerle ‘Sosyal Belediyeciliğin Öncüsü’ olan Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek liderliğinde birbirinden anlamlı çalışmalara imza atıyor. Başkan Mahçiçek, her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘bizim en değerli çalışanlarımız’ olarak nitelendirdiği Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde görevli temizlikten sorumlu 450 saha personelinin yüzünü güldürdü. Saha personelinin aile ekonomisine bir nebze de olsa katkı sunmak isteyen Başkan Mahçiçek, Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi hediye etti.

“BİZİM EN DEĞERLİ ÇALIŞANLARIMIZ VE PERSONELLERİMİZ SİZLERSİNİZ”

Gıda kolisi dağıtımında saha personelleriyle bir araya gelen Başkan Mahçiçek, burada yaptığı konuşmada temizlik personellerinin önemine dikkat çekerek, “Öncelikle hepinize ailelerinizle birlikte hayırlı Ramazan’lar diliyorum. Her zaman, her yerde, açık ve net bir şekilde söylüyorum; bizim en değerli çalışanlarımız ve personellerimiz sizlersiniz. Sizler, belediyemizin en anlamlı hizmetlerinden birisini siz icra ediyorsunuz ve sizlerin sayesinde Onikişubat’ımızın her yeri pırıl pırıl. Ve aldığınız maaşlar her kuruşuna kadar helal. Bu bakımdan gerçekten de bugüne kadar sizlerin maaşlarını hiç aksatmadan ödedik. İnşallah hep birlikte gayret edeceğiz, çalışacağız. Mübarek Ramazan ayında karınca kararınca sizlere bir hediye takdim edelim istedik. Umarım aile ekonominize küçük de olsa bir katkı sunmuş oluruz. Allah sizlere sağlık sıhhat versin, kaza-bela vermesin. Çocuklarınızla afiyet içerisinde böyle güzel Ramazan aylarında buluşmak dileğiyle dağıtacağımız paketlerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağlıkla tüketin İnşallah” dedi.

“ONİKİŞUBAT OLARAK TÜM BELEDİYELERE ÖRNEK OLACAĞIZ”

Saha personellerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Mahçiçek, Onikişubat’ı el birliğiyle daha temiz ve güzel hale getireceklerini söyledi. Kahramanmaraş’ı parmakla gösterilen bir il yapacaklarını vurgulayan Başkan Mahçiçek, “Yeni bir sisteme de geçtik biliyorsunuz, artık mahallelerde sürekli durma olmayacak, mobil ekipler olarak girip çıkacağız. Artık bizim medeni bir memleket olmamız lazım, neyi nereye atacağımızı bilmemiz lazım. Apartmanlarda ve evlerdeki çöplerin konteynerlere konmasını sağlamamız lazım. Bizim üzerimize düşen görevler de olmalı ve vatandaşlarımızın da özen göstermesiyle memleketimizi daha temiz yapacağız. Hep birlikte özveriyle çalışarak temizlik noktasında Onikişubat olarak tüm belediyelere örnek olacağız. Hem belediyemiz, hem memleketimiz hem de insanlarımız için faydalı hizmetler yapmaya gayret edeceğiz. Sizlere güveniyorum, el birliğiyle bu memleketi daha temiz bir memleket yapacağız. Yatırımlarıyla, hizmetleriyle, EXPO’suyla, temizliğiyle kısacası her şeyiyle bu memleketi parmakla gösterecek bir memleket haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

#Onikişubat Belediyesi #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22