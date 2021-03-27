Onikişubat Belediyesi temizlik işçilerine gıda kolisi dağıttı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in mesai arkadaşlarım diyerek tabir ettiği işçilere yaklaşan ramazan ayı’yla birlikte yardım paketi yapıldı.

Düzenlenen faaliyetle dağıtılan koliler işçileri mutlu etti.

Burada bir konuşma yapan Başkan Mahçiçek, “Ramazan Ayı’nın bereketi için, belediyemizin imkânlarıyla, her yıl yaptığımız gıda paketini sizlerle buluşturalım istedik” dedi.