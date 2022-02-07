Onikişubat Belediyesi Türk Müziği Topluluğu Kahramanlık Türküleri Konseri

Konsere AK Parti Onikişubat Başkanı Mücahit Kara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı katıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği konserde coşkulu kalabalık hep bir ağızdan türkülere eşlik etti. Program öncesi konuşma yapan Başkan Mahçiçek şunları dile getirdi.

“Konserimize hepiniz hoşgeldiniz, şehrimiz güzel bir kent. Bu ülkenin geçmişine damga vurmuş geleceğine de damga vuracak bir memleket. Öyle ki dünya savaşından sonra büyük imparatorluğumuz dağılmış, ülkemizin her köşesi müstevli devletler tarafından işgal edilmişti. Ama bu millet öyle bir millet ki davulcusu bile, değil bir kese altın, bu davulun kasnağını altınla doldursanız, memleketimin sinesine bu çomak vurmaz demişti. Hiçbir askeri donanımı olmadan, Maraşlı esaret altında yaşayamayacağından o gün elinde ne varsa 22 gün 22 gece mücadele ettiler. Biz bu mücadelenin adını Yirmiikigün mahallemize verdik. Bu bağlamda Maraş Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında da bir destan yazmış oldu. Edebiyatın ve dondurmanın başkenti diyoruz ya istiklalin de başkenti. İlk mücadeleyi başlatan bir memleket. Her sene kutladığımız Kurtuluş Bayramımızda Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda Kahramanlık Türküleri görevi bize verildi. Belediyemiz de adını Onikişubat Kurtuluşundan alıyor. Böyle bir belediyenin yöneticisi olmak, böyle bir memleketin ferdi olmak bizler için gurur vesilesi.

Bu güzel akşamda bizlerle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum.”

Sanatçılar tarafından kahramanlık türküleri seslendirildikten sonra Başkan Mahçiçek solistlere hediye takdiminde bulundu. Çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program sonlandı.