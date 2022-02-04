Onikişubat Belediyesi Türk Müziği Topluluğu Konserine Davet

4-12 Şubat Kurtuluş Haftası Etkinlikleri kapsamında kahramanlık türkülerinden oluşan konser verecek.

6 Şubat Pazar günü Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak konsere tüm halkımız ve siz değerli basın mensuplarımız davetlidir.