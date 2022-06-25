Onikişubat belediyesi, Türkiye’yi temsil edecek!
Onikişubat belediyesi Hollanda’da yapılacak olan Expo 2022 açılışında Türkiye’yi temsil edecek.
KAHRAMANMARAŞ 25.06.2022, 16:44 25.06.2022, 17:54
Onikişubat Belediye Başbakanı Hanefi Mahçiçek ve ekibi Hollanda’ da açılacak floriade expo 2022 fuarında Türk bahçesini temsil edecek. Başkan mahçiçek konuyla ilgili Aksu habere açıklamalarda bulundu.
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