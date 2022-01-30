Onikişubat belediyesi vatandaşların taleplerine koşuyor

Bu anlamda Küçük Sır Mahalle muhtarı Fatih Bacak, mahallesinde yakacağı biten Ali Köse Ve Ayşe Köse çifti için sosyal hizmetlerden yakacak temin etti.

Temin edilen ihtiyaçları kardan dolayı evlerine getiremeyen ekipler mahalle muhtarına haber verdi.

Gelen haber üzerine Mahalle Muhtarı Fatih Bacak, yol açma ekiplerine durumu bildirerek yardım etmesini istedi.

Bunun üzerine Yol açma ekipleri, getirilen yardımları dozerin kepçesinde yerleştirilerek çiftin evinin önüne kadar taşıdı.