Onikişubat Belediyesi ve AKEDAŞ GES Projesi imzaları atıldı

Yenilebilir enerjinin her geçen gün arttığı ülkemizde Onikişubat Belediyesi de Hizmet Binası ve Şantiye Binasına kuracağı Güneş Enerji Santralleriyle hem kaynak üretecek hem de kendi elektriğini sağlayacak.

Konuyla ilgili Başkan Mahçiçek imza öncesi şu sözlere yer verdi.

“Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın elektrik dağıtım şirketi AKEDAŞ’la karşılıklı olarak işbirliği için bir aradayız. Ülkemizin en büyük eksiği ve en büyük gider kaynağı bildiğiniz üzere enerji. Son yıllarda bu durum yapılan yenilenebilir enerji santralleriyle giderilmeye çalışılmaktadır. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak bu duruma duyarsız kalmayıp Hizmet Binamızın çatısına ve şantiye alanımıza Güneş Enerji Santralleri kurarak, hem kendi ihtiyacımızı üretmek hem de kalan kısmı AKEDAŞ’a satarak kaynak üretmek istedik. Projemiz 2 Megawata yakın bir enerji üretecek. İlerleyen zamanlarda daha fazla miktarlara çıkabilir. Mustafa Bey’e işbirliği ve gösterdiği kolaylıktan dolayı teşekkür ediyorum. Kaynak üretmek açısından ve çevremiz açısından olumlu katkıları olacağına inandığımız bu projenin ülkemiz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum.”

AKEDAŞ Genel Müdürü Mustafa Yılmaz ise şu şekilde konuştu.

“Sayın Başkanımızın davetiyle böyle hayırlı bir işin imzasını atmaktan mutlu oldum. Malumlarınız olduğu üzere ülkemiz enerjiye büyük paralar ödemektedir. O nedenle son yıllarda hükümetimizin de teşvik ve yönlendirmeleriyle yerli ve milli yatırımlar yapılıyor. Bu kapsamda ülkemiz güneş enerjisi yönünden son derece verimli ve iyi bir güneşlenmeye sahip. Bu tarz projelerle kamu kurum ve kuruluşları, boş alanlar değerlendirilerek hem ülkemiz ekonomisine hem de kendi bütçelerine kaynak üretmekteler. Bugün uzun zamandır üzerinde çalıştığımız GES projesi bağlantı noktaları imza töreni için bir araya geldik.

Bölgemizde yenilenebilir enerji kaynakları her geçen gün artmaktadır. Bölgemizde dağıttığımız 3,5 milyar Kilowatt enerjinin neredeyse % 50’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Sayın başkanımıza konuşmasının başında hakkımızda söylediği nazik düşünceleri için teşekkür ediyor, santralimizin de hayırlı olmasını diliyorum.”

Atılan imzalar sonrası iyi dilek ve temenniler ile program noktalandı.