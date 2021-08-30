Onikişubat Belediyesi zafer bayramı dolayısıyla tören düzenledi!

Kentte bulunan özel bir alışveriş merkezinde Onikişubat Belediyesince organize edilen programda, Hamidiye Bekir Topçuoğlu Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından gösteri düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrencilerden down sendromlu Kerem Yerhan, piyano dinletisi gerçekleştirdi.

Daha sonra oratoryo, dans, zeybek, bando ve mehteran gösterisi yapan öğrencilerin performansına aileler ve katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Programla ilgili bir değerlendirme yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek bundan 99 yıl önce son noktanın konulduğuna dikkat çekerek 30 ağustos zafer bayramının Türkiye’nin yeniden şahlanışının ve bir destan yazışının önemli bir günü olduğunu belirtti.

Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ise bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Karada özel gereksinimli bireylerin hayata dâhil olabilmeleri adına çok güzel bir program olduğuna dikkat çekti.

Programa sonunda MADO tarafından katılımcıların hayranlıkla izlediği dondurma şovu gerçekleştirildi.

Burada katılanlara tek tek dondurma ikram eden MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur çok güzel bir program olduğuna dikkat çekerek okulla işbirliğine devam edeceklerinin altını çizdi.