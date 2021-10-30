Onikişubat Belediyesinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi!

Onikişubat Belediyesi ile hayırsever iş insanı Alper Topçuoğlu’nun annesi ve babası adına destek verdiği Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin (DOKMER) açılışını gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 30.10.2021, 17:37 30.10.2021, 18:47

Açılışa hayırsever iş insanı Alper Topçuoğlu ve ailesi iş insanı Fuat Tosyalı Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Milletvekili Ahmet Özdemir, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kent protokolü ve siyasiler katılım sağladı

Kahramanmaraş DOWN Sendromu Dernek Başkanı Zeynep Nur Yerhan ailelerin yaşadığı süreçler hakkında bilgiler paylaşarak emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Projeyle ilgili bir konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek DOKMER’in yapılış aşamasından bahsetti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise böyle bir açılışa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç de, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını ve belediyelerle her zaman çocukların yanında olduklarını belirtti.

Projenin yapımına maddi destek olan hayırsever iş insanı Alper Topçuoğlu ise anne babasının Kahramanmaraşlı olmasından dolayı onların anısına bu şehre bir eser bırakmak istediğini dile getirdi.

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