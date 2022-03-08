Onikişubat Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel program!

Bisiklet yolunda düzenlenen kahvaltı programına birçok kadını yanı sıra Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil okur katılım sağladı.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan sıra Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal kadınların toplumlar için önemine dikkat çekti.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise Ak Parti’nin kadınlara çok fazla önem verdiğini söyleyerek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.