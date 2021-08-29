Onikişubat Belediyesinden çocukları özel etkinlik!

30 Ağustos Zafer Bayramına sayılı günler kala sosyal belediyeciliğin Öncülerinden Onikişubat Belediyesi de kutlama etkinlikleri çerçevesinde çeşitli programlar düzenliyor.

KAHRAMANMARAŞ 29.08.2021, 16:20 29.08.2021, 16:27
Onikişubat Belediyesinden çocukları özel etkinlik!

Onikişubat Belediyesi iştiraklerinden Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Piazza Alışveriş Ve Yaşam Merkezi etkinlik alanında 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara özel düzenlediği birbirinden güzel etkinliklerle onların gönüllerine girdi.

Öğrenciler ve velileri düzenlenen mini konserle keyifli vakit geçirdiler

Etkinliğe katılan çocuklar ve velileri Onikişubat Belediyesine teşekkür ederek çok güzel vakit geçirdiklerini dile getirdiler.

Down Sendromu Dernek Başkanı Zeynep Nur Yerhan özel bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Onikişubat Belediyesi Hamidiye Bekir Topçuoğlu Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayşe Yiğiter ise çocukların gerçekleştirilen programdan çok keyif aldığını söyledi.

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