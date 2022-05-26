Onikişubat Belediyesinden deprem tatbikatı

Deprem sırasında hayati öneme sahip "çök-kapan-tutun" pozisyonunu alan görevli personel, "Deprem sona erdi" sesinin ardından güvenli tahliye protokollerine uygun olarak binadan çıkarıldı.



Tatbikat sırasında Onikişubat belediye başkan yardımcısı Ali Ünsal da elleriyle başını koruyarak binadan ayrıldı.



Tatbikatta, İl AFAD Müdürü Aslan Mehmet Coşkun tarafından belediye personeline deprem sırasında neler yapmaları gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.



Binadaki görevli personelin belediye önünde toplanmasıyla AFAD ekipleri senaryo gereği depremde belediye binasında mahsur kalan yaralıları kurtararak ambulansa taşıdı.



Başkan Yardımcısı Ünsal, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" olarak belirlendiğini söyledi.