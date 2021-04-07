Onikişubat Belediyesi’nden Doğa Dostu Asfalt Fabrikası

Başkan Mahçiçek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılını Erişilebilirlik Yılı ilan etmesiyle Belediye Hizmet Binamız için Erişilebilirlik Ödülü ve Belgesini almaya hak kazandık. Bu belgeyi alan ülkemizde dokuzuncu, Kahramanmaraş’ta ilk Belediye olmak onur vericiydi. Aynı zamanda ülke genelinde yapılan erişilebilir kamu binalarında 3.’lük elde ettik. Şimdi ise hizmet binamıza aldığımız ‘Sıfır Atık Belgesi’ ile bunu taçlandırdık” dedi.

İlçe genelinde başlattığı sıfır atık kampanyasıyla da doğaya katkı sunmaya devam eden Başkan Mahçiçek, “kaynakların hızla tükendiği dünyamızda, her türlü geri dönüşümün değerlendirilmesi gerekir ki, yarınlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakabilelim” dedi ve asfalt plent fabrikası için şu değerlendirmelerde bulundu.

“Bilindiği gibi dünyamızın en büyük meselelerinin başında çevre kirliliği gelmektedir.Nüfus arttıkça talepler de artmaktadır, bunun neticesi itibari ile üretim de artmaktadır ve üretimin artışına paralel olarak maalesef ki çevre kirliliği de artmaktadır.

Şehrimizin bulunduğu coğrafya çevre kirliliği açısından çok kritik noktada bulunmaktadır. Son 30-40 yıl içinde şehrimizde hizmete alınan barajlar sayesinde de şehrimizin konumu stratejik çevre değerleri açısından çok önemli bir duruma gelmiştir. Dolayısı ile memleketimize yaptığımız, yapacağımız sınai, zirai ve diğer tesislerin birinci önceliğini çevre hassasiyeti oluşturmaktadır.

Bunun en güzel örneklerinden birisi de saatte 200 ton kapasiteli bölgenin en kapsamlı asfalt plent şantiyemizdir. İlçemizin imarı, daha tasarruflu yollara sahip olması için bu tesisimizin önemi büyüktür.

2015 yılından beri kesintisiz hizmet veren asfalt şantiyemizin çevre değerlerini korumak, daha da ileriye götürmek, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mevzuat gereğince alınması gereken her türlü izin vb. işlemlerin yerine getirilmesi ve sürekliliğinin devamı için yapılan çalışmalar neticesinde şehrimizdeki belediyeler içinde ilk defa ‘Çevre İzin Belgesi’ni almak belediyemize nasip olmuştur.

Çevrenin korunması, ekolojik besin zincirinin tamiri, korunması ve sürekliliğinin devamı için planlı bir şekilde yakın bir tarihte tesisin çevresini toz tutucu, gürültü önleyici, mümkün mertebe meyveli ağaçlarla donatacağız.”

Hizmetlerinde örnek ve model olan Onikişubat Belediyesi, her ürettiği proje ve yatırımlarda farklı bir konuya dikkat çekerek, bir çevre ve doğa bilinci oluşturuyor.