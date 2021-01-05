Onikişubat Belediyesi’nden eğitime bir destek daha!

Programa Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut katıldı.

Okulların pandemi nedeniyle kapalı olması dolayısıyla 10 öğrenci ve velilerin katıldığı programda öğrencilere protokol tarafından tabletleri takdim edildi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal şu değerlendirmelerde bulundu.

“Pandeminin başından beri yaklaşık bir yıldır Cumhurbaşkanımızın gayretiyle yardımseverliği ön plana çıkarmış bir ülkeyiz. Hanefi Başkanımızın eğitime olan desteğini hepimiz biliyoruz. Daha önce yurtlarıyla beraber okullar, bilgi ve kültür evleri yaptı. İlçesinde bulunan öğrencilerin eğitim almasına ve sınavlara hazırlanmasına destek oldu. Bugün de 400 öğrencimize tablet dağıttı. Yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergileyen Başkanımıza ve destek olanlara teşekkür ediyorum.”

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ise şu ifadelere yer verdi.

“İnsana yapılan yatırımdan daha değerli hiçbir şey yoktur. Onikişubat Belediyesi sağ olsun hem geçmiş çalışmalarıyla hem de şimdi eğitimin ve eğitimcinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim için çok önemli bir ihtiyaç haline gelen tabletleri öğrencilerimize teslim ettik. Hayırlı olsun diyorum.”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise şu sözlere yer verdi.

“Pandemi döneminde insanlarımızın paylaşıma ne kadar değer verdiğini gördük. Ekonomik imkânlar bakımından çok daha iyi durumda olan 150 kadar ülkeye yardım paketi gönderdik. Şimdi ise öğrencilerimizin eğitime devam edebilmeleri için tabletlerimizi kendilerine hediye ettik. Sayın Milletvekilime, Kaymakam Bey’e, AK Parti İl ve ilçe Başkanlarıma, Milli Eğitim Müdürümüze katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz şu şekilde konuştu.

“Bilge Mimar Turgut Cansever’in veciz bir sözü vardır. “Şehirleri imar eder, nesli ihya etmezseniz ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehirleri tahrip eder” Belediyelerimiz şehirleri imarla görevli olsa da nesli ihmal etmemeleri gerekiyor. Onikişubat Belediyemiz de verdiği bu destekle nesilleri ihya ediyor. Belediyemize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.”

Tablet dağıtılan öğrencilerden ortaokul öğrencisi Havva, “Bundan sonra tabletim ile derslerime daha iyi katılım sağlayabileceğim. Belediyemize ve büyüklerime çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Havva’nın babası ise, “çocuklarımız canlı derslere katılmakta çok zorlanıyordu, telefonla çok verimli bir şekilde bağlanamıyorlardı. Tablet almaya da durumumuz olmadığı için bu tablet dağıtımı çok iyi oldu. Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tabletleri teslim eden her bir öğrenciye elleriyle teslim eden protokol, öğrencilere başarı dileklerini ilettiler. Öğrenciler ve veliler yapılan bu hizmetten dolayı Başkan Mahçiçek’e teşekkürlerini belirttiler.