Onikişubat Belediyesinden eğitime destek!
Sosyal belediyeciliğin öncü isimlerinden olan Onikişubat Belediyesi eğitime verdiği destekle gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.12.2021, 16:04 20.12.2021, 16:42
Gençlerin kişisel gelişimi ve eğitim alanında ki ihtiyaç duyduğu her türlü desteği veren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Hayrullah Sosyal Etkinlik Merkezi ve Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi’ndeki kurslarda eğitim gören öğrencilere kaynak kitap dağıttı.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Aksu Haber’e özel yaptığı açıklamada eğitime verdikleri önemin altını çizerek gençlerin daha iyi yetişmesi için eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
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