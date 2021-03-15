Onikişubat Belediyesinden eğitime destek!
Sosyal Belediyeciliğin öncü isimlerinden olan Onikişubat Belediyesi eğitime verdiği destekle gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.03.2021, 14:51 15.03.2021, 17:01
Gençlerin kişisel gelişimi ve eğitim alanında duyduğu her türlü desteği veren onikişubat belediyesi daha bilinçli ve daha eğitimli bireyler yetirştirmek için yatırımlarına devam ediyor.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Aksu Haber’e özel yaptığı açıklamada eğitime verdikleri önemin altını çizerek gençlerin daha iyi yetişmesi için eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
10°
hafif yağmur
Namaz Vakti 15 Mart 2021
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:37
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:08
|Akşam
|18:46
|Yatsı
|20:01
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|29
|61
|3. Fenerbahçe
|29
|58
|4. Trabzonspor
|29
|52
|5. Alanyaspor
|29
|49
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Gaziantep FK
|29
|46
|8. Karagümrük
|29
|41
|9. Göztepe
|29
|39
|10. Sivasspor
|28
|37
|11. Antalyaspor
|29
|36
|12. Konyaspor
|27
|32
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Rizespor
|28
|31
|15. Kayserispor
|28
|31
|16. Kasımpaşa
|28
|30
|17. Ankaragücü
|28
|29
|18. Başakşehir
|29
|29
|19. Erzurumspor
|29
|27
|20. Denizlispor
|28
|24
|21. Gençlerbirliği
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|26
|53
|2. Samsunspor
|25
|50
|3. Adana Demirspor
|26
|48
|4. Altay
|26
|47
|5. İstanbulspor
|26
|47
|6. Altınordu
|25
|45
|7. Ankara Keçiörengücü
|26
|43
|8. Tuzlaspor
|26
|41
|9. Bursaspor
|26
|37
|10. Ümraniye
|26
|37
|11. Bandırmaspor
|26
|35
|12. Boluspor
|26
|29
|13. Adanaspor
|26
|28
|14. Menemenspor
|26
|28
|15. Balıkesirspor
|26
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|26
|25
|17. Ankaraspor
|26
|16
|18. Eskişehirspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|28
|48
|6. Everton
|28
|46
|7. Tottenham
|28
|45
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|28
|41
|11. Crystal Palace
|29
|37
|12. Leeds United
|28
|36
|13. Wolverhampton
|28
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|28
|29
|17. Newcastle
|28
|28
|18. Fulham
|29
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Real Madrid
|27
|57
|3. Barcelona
|26
|56
|4. Sevilla
|26
|51
|5. Real Sociedad
|27
|45
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Villarreal
|27
|40
|8. Granada
|27
|36
|9. Levante
|27
|35
|10. Celta de Vigo
|27
|34
|11. Athletic Bilbao
|27
|34
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|27
|29
|14. Cádiz
|27
|29
|15. Getafe
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|26
|17. Elche
|26
|24
|18. Deportivo Alaves
|27
|23
|19. Eibar
|27
|22
|20. Huesca
|26
|20