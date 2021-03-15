Onikişubat Belediyesinden eğitime destek!

Gençlerin kişisel gelişimi ve eğitim alanında duyduğu her türlü desteği veren onikişubat belediyesi daha bilinçli ve daha eğitimli bireyler yetirştirmek için yatırımlarına devam ediyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Aksu Haber’e özel yaptığı açıklamada eğitime verdikleri önemin altını çizerek gençlerin daha iyi yetişmesi için eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyledi.