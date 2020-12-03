Onikişubat Belediyesi’nden Engelliler Günü’nde anlamlı hediye
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, pandemiden dolayı gerçekleştirilemeyen engelliler günü etkinliklerinde engelli vatandaşlara hediyeler ulaştırdı.
KAHRAMANMARAŞ 03.12.2020, 18:18 03.12.2020, 21:28
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde her yıl Valiliğimizin ve Onikişubat Belediyesi’nin birlikte düzenlediği programlarda engelli bireyler ile bir araya geliyordu.
Bu yıl pandemiden dolayı program yapılamadığı için hediyelerini görevli personel aracılığıyla engelli vatandaşlara ulaştırdı.
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 17 aile bizzat ziyaret edilerek Başkan Mahçiçek’in selamıyla hediyeleri takdim edildi. Ailelerle görüntülü görüşme gerçekleştiren Başkan Mahçiçek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlarken, hallerini hatırlarını sordu, bir ihtiyaçları olduğunda her zaman yanlarında olduklarını ve her zaman kendisini arayabileceklerini ifade etti.
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