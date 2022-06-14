banner86

banner85

Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’

İlçesini ‘gençlik ve spor merkezi’ne dönüştürme hedefi doğrultusunda sportif ve kültürel etkinliklerine hız veren Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Basketbol İl Temsilciliği ile Piazza AVM işbirliğinde 3x3 Streetball Turnuvası düzenliyor.

KAHRAMANMARAŞ 14.06.2022, 18:46
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’

Yaz sezonuyla birlikte kültürel ve sportif etkinliklerine hız kazandıran Onikişubat Belediyesi, gençlerin büyük keyif alacağı muhteşem bir turnuvaya start veriyor. Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Basketbol İl Temsilciliği ile Piazza AVM’nin desteğiyle 3x3 Streetball Turnuvası düzenliyor. 17-18 Haziran tarihlerinde Piazza AVM Açık Otopark Alanı’nda düzenlenecek turnuvaya katılım için son tarih 14 Haziran olurken, katılmak isteyen gençlerin https://play.fiba3x3.com/ adresinden kişisel ve takım profili oluşturması gerekiyor. Turnuva sonunda dereceye giren öğrenciler, sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak. Oynanacak maçların yanı sıra büyük bir heyecana sahne olan ödüllü 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da hem seyirciler hem de sporcular güzel anlar yaşayacak.

Maçlar hangi kurallara göre oynanacak?

Takımlar, FIBA kurallarına uygun ölçülerdeki yarı sahalarda oynayacak. Her takım sahada 3 oyuncu ve kenarda 1 yedek oyuncu olmak üzere toplamda 4 oyuncuyla mücadele verecek. Ayrıca 1 antrenör bulunacak. Maçlar, 1 orta hakem ve 3 masa hakemi tarafından yönetilecek. Masa hakemleri skor, zaman ve 10 saniye hücum süresi görevlerinden sorumlu olacak. Maç öncesi her iki takıma eş zamanlı olarak 3 dakika ısınma süresi verilecek, maç başında A takımından bir oyuncu 3 sayılık bir atış denemesinde bulunup başarılı olması durumunda rakip takım maça kenardan başlayacak.

Oyunun süresi her biri 5 dakikadan toplam 2 periyottan oluşacak. 17 veya daha fazla sayı atma başarısını normal süre veya uzatma periyotunda ilk gösteren takım maçı kazanacak. Normal sürenin sonunda skor berabereyse eşitlik bozulana kadar her biri 2 dakika süren uzatma periyotları oynanacak. Her periyot ve uzatma periyotunun arasında 1 dakikalık mola süresi verilecek. Maç saati yalnızca maçın normal süresinin son 1 dakikasında ve uzatma periyotunda atılan basketten sonra durdurulacak. Eğer takımlardan bir tanesi maçın başlama saatinden 3 dakika sonrasına kadar 3 oyuncuyla sahada hazır bulunmazsa maçı hükmen kaybedecek. Müsabaka esnasında 5 faule ulaşan oyuncu oyundan çıkacak, bir periyotta 4 takım faulünü geçen takımsa serbest atışla cezalandırılacak.

Takımlar atak esnasında 14 saniye içinde atış denemesi yapmak zorunda olacak. Oyuncu değişikliğinde ise müsabaka sırasında top öldüğünde ve maç saati durduğunda oyuncu değişikliğine izin verilecek.

#Onikişubat Belediyesi #Streetball Turnuvası
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 15 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31