Onikişubat Belediyesi’nden Hayat Kurtaran Adım

Gece gündüz demeden 3 vardiya şeklinde mesaiye devam eden karla mücadele ekipleri en son Küçüksır Mahallesinde ambulansın ulaşamadığı hastayı dozerin kepçesinde ambulansa kadar taşıdı.

Ambulansın ulaşamadığı adreste bulunan hasta için yolları açan iş makinesi, hastayı bulunduğu adresten sağlık ekipleriyle birlikte dozerin kepçesinde ambulansa kadar taşıdı.

Yakacağı biten başka bir yaşlı çifte de fondan sağlanan yakacağın ulaştırılması için ekiplere yolları açan Onikişubat Belediyesi karla mücadele araçları sahada mesaisini sürdürüyor.

Küçüksır Mahalle Muhtarı Fatih Bacak, bu acil durumda kendilerini yalnız bırakmayan Onikişubat Belediyesine, Başkan Hanefi Mahçiçek’e ve 112 Acil servise teşekkürlerini iletti.

Vatandaşların taleplerine duyarsız kalmayan Onikişubat Belediyesi bugüne kadar sosyal medya ve çağrı merkezine gelen 6 bin talebe yetişmeye çalışıyor. İlçe merkezinde tüm ara yolları açmış durumda, kırsal mahallelerde de çalışmalarına devam ediyor.